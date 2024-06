Bub nach Badeunfall in Wiener Strandbad reanimiert

Ein Sechsjähriger musste nach einem Badeunfall im Wiener Angelibad im Bezirk Floridsdorf am Samstag reanimiert werden. Der Wiener Rettungshubschrauber brachte den Buben anschließend in ein Spital, sagte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung, der APA. Das Kind war von anderen Badegästen im Wasser gefunden und geborgen worden. Sowohl die Helfer als auch ein Bademeister leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen, hieß es.

von APA