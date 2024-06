Bub nach Badeunfall in Wiener Strandbad in Lebensgefahr

Ein Sechsjähriger, der nach einem Badeunfall im Wiener Angelibad im Bezirk Floridsdorf am Samstag reanimiert werden musste, schwebte am Sonntag in Lebensgefahr. Laut AKH-Sprecherin Karin Fehringer befand sich der Bub auf der Intensivstation des Wiener Krankenhauses.

von APA