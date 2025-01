BTS-Mitglied J-Hope kündigt erste Solo-Welttournee an

Der südkoreanische Sänger J-Hope wird in diesem Frühjahr erstmals auf Welttournee gehen. Wie sein Label Big Hit Entertainment bekannt gab, wird der Sänger 15 Konzerte in Asien und Nordamerika geben. Der Auftakt der Tournee findet demnach Ende Februar in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Von Auftritten in Europa war zunächst nichts bekannt.

von APA