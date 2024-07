Brutaler Überfall von falschem Polizisten in Wien

Einen äußerst brutalen Raub muss die Polizei im Wiener Bezirk Favoriten klären. Eine junge Frau ist im März in ihrer Wohnung von einem falschen Polizisten überfallen worden. Der Mann drang in die Wohnung ein, bedrohte sein Opfer und attackierte die 25-Jährige mit Schlägen. Dann schnappte sich der Unbekannte einen Polster der Couch und drückte ihn der Frau so fest ins Gesicht, dass diese ohnmächtig wurde. Ohne Beute flüchtete der Mann, so die Polizei am Montag.

von APA