"Brunos" für Kiteishvili, ÖFB-Team, Sabitzer, Pacult

Otar Kiteishvili (Sturm Graz) ist am Montagabend bei der 28. Bruno-Gala im Globe Wien als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Team der Saison wurde Österreichs Fußball-Auswahl, die Auszeichnung für den Trainer der Saison ging an Peter Pacult (Austria Klagenfurt), jene für den Legionär des Jahres an Marcel Sabitzer (Dortmund). Zum Tormann der Saison wurde Alexander Schlager (Salzburg) gekürt, Christian-Petru Ciochirca erhielt den "Bruno" für den Schiedsrichter der Saison.

von APA