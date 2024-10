Rockstar Bruce Springsteen (75) hat sich hinter US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gestellt und vor einer zweiten Amtszeit für Donald Trump gewarnt. Trump trete an, "um ein amerikanischer Tyrann" zu werden, sagte Springsteen bei einem Wahlkampfauftritt von Harris in Atlanta im hart umkämpften Staat Georgia. Der Republikaner verstehe das Land nicht - und auch nicht, was es bedeute, ein Amerikaner zu sein.

von APA