Britney Spears' Autobiografie soll verfilmt werden

Sie freue sich, ihren Fans mitzuteilen, dass sie mit Produzent Marc Platt an einem "geheimen Projekt" gearbeitet habe, schrieb Spears am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X (früher Twitter). Er habe ihre Lieblingsfilme gemacht, führte die Sängerin ("Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic") aus.

Platt, der Filmhits wie "Natürlich blond" und "La La Land" auf die Leinwand brachte, ist laut "Variety" und "Hollywood Reporter" als Produzent bei dem Spears-Film an Bord. Er produzierte auch das Filmmusical "Wicked", unter der Regie von Chu, das im November in die Kinos kommen soll.

Spears brachte in dem Buch "The Woman in Me" ihr Gefühlsleben zu Papier, sie schrieb über Höhenflüge, Zusammenbrüche und Tiefpunkte ihres Lebens. Dabei teilte sie auch schonungslos gegen ihren Vater, frühere Lover, Paparazzi und Medien aus.

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. 2008 hatte ihr Vater die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem diese wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Mitte November 2021 war die Sängerin dann nach langem Kampf gerichtlich von dieser Vormundschaft befreit worden.