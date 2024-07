Britisches Unterhaus konstituiert sich

Drittstärkste Fraktion sind die proeuropäischen Liberaldemokraten mit 72 Sitzen. Für die rechtspopulistische Partei "Reform UK" sitzen künftig fünf Abgeordnete im Unterhaus, darunter der Brexit-Verfechter Nigel Farage. Die britischen Grünen haben vier Sitze. Die Schottische Nationalpartei (SNP) ist nach deutlichen Verlusten nur noch mit neun Abgeordneten vertreten. Bei der Sitzung am Dienstag soll auch der Parlamentspräsident ("Speaker of the House of Commons") gewählt werden.