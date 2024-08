Britisches Kartellverfahren gegen Apple und Google ruht

In Erwartung eines neuen Digital-Gesetzes hat die britische Kartellbehörde CMA ihre Ermittlungen gegen Apple und Google eingestellt. Sobald aber der Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCCA) in Kraft trete, werde sein Haus auf Grundlage der neuen Befugnisse den Fall wieder aufrollen, sagte Will Hayter, der für digitale Märkte zuständige CMA-Exekutivdirektor am Mittwoch.

von APA