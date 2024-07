Britische Königin Camilla feiert ihren 77. Geburtstag

Die britische Königin Camilla feiert am Mittwoch ihren 77. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte ein Foto, das sie in einem blauen Kleid auf einem Balkon auf der Kanalinsel Guernsey zeigte. Camilla und König Charles III. (75), hatten die Inselgruppe, die als Kronbesitz einen Sonderstatus hat, in den vergangenen Tagen besucht. Auf einem Post bei X war zu lesen: "Wünschen der Königin alles Gute zum Geburtstag heute!"

von APA