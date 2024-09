Bremen trotz Friedl-Ausschluss mit 1. Sieg - Schmid-Assist

Der 24-Jährige leitete einen Konter mit ein, glänzte dann auch mit der nötigen Dynamik, sah Mitspieler auf beiden Seiten und bediente den erst zwei Minuten zuvor eingewechselten Köhn mit einem idealen Zuspiel. Für Schmid war es der zweite Assist in dieser Saison nach jenem in der 1. DFB-Pokal-Runde in Cottbus. Neun Minuten zuvor hatte der an der linken Hand bandagierte Friedl bei einer Rettungstat als letzter Mann im Duell mit Jonathan Burkardt zuerst den Ball, dann aber auch den Gegenspieler getroffen. Damit wird der 26-jährige Tiroler wohl für zwei Partien gesperrt werden.

Vor der Pause hatten Bremens Marvin Ducksch (8./Elfmeter) bzw. der Mainzer Lee Jae-sung (27.) vor 32.000 Zuschauern getroffen. Bei den Bremern spielte wie Schmid auch Marco Grüll fast die gesamte Partie, nach seiner frühen Einwechslung in der 12. Minute wurde er in der 91. Minute ausgetauscht. Bei den Mainzern konnte Phillipp Mwene die Niederlage nicht verhindern, für ihn wurde in der 79. Minute sein Landsmann Karim Onisiwo eingewechselt. Auch er konnte der Partie aber keine Wendung mehr geben. Nikolas Veratschnig bekam keine Einsatzminuten.

Damit half auch das Daumendrücken des Mainzer "Edelfans" Jürgen Klopp auf der Tribüne nichts. Der 57-jährige Ex-Liverpool-Coach war von 2001 bis 2008 Trainer in Mainz. Während die Mainzer als siegloses Team weiter zwei Zähler haben, steht Aufsteiger FC St. Pauli wie der VfL Bochum und Holstein Kiel nach drei Runden punktlos da. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Abwehrspielers David Nemeth zog beim FC Augsburg mit 1:3 den Kürzeren. Für die Augsburger war es der erste Saisonsieg, sie halten nun bei vier Zählern und zeigten nach dem 0:4 in Heidenheim eine Reaktion. Marius Wolf (47.), Phillip Tietz (66.) und Yusuf Kabadayi (96.) trafen.