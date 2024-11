Das Formel-1-Team Sauber hat den Brasilianer Gabriel Bortoletto als zweiten Fahrer engagiert. Der 20-jährige Neuling bildet mit dem Deutschen Nico Hülkenberg das Duo, das in der kommenden Saison in der WM antreten wird. Der Name des Südamerikaners war in Spekulationen in den vergangenen Wochen immer häufiger gefallen, daher ist die Verpflichtung keine große Überraschung.

von APA