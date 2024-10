Brand auf Öltanker in der Ostsee gelöscht

Die sieben von einem brennenden Öltanker auf der Ostsee in Sicherheit gebrachten Besatzungsmitglieder sind aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Deutsche Havariekommando mit. Sie würden durch Fachkräfte der Deutschen Seemannsmission betreut, bei Bedarf psychosozial. Indes hat das Tankschiff "Annika" per Schleppverband in der Nacht auf Samstag den Überseehafen Rostock-Warnemünde erreicht. Von Land aus wurde das Feuer letztlich gelöscht.

von APA