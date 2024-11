Der britische Popstar Boy George sieht seine Berühmtheit mittlerweile gelassen. "Ruhm ist ein Produkt der Fantasie anderer Leute. Man ist nur berühmt, weil andere Leute das glauben", sagte der 63-Jährige dem TV-Sender Sky News. Früher sei es schwierig für ihn gewesen, bekannt zu sein. Die Kosten seien hoch gewesen, sagte der Frontmann der Band Culture Club ("Do You Really Want to Hurt Me", "Karma Chameleon").

von APA