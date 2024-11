Knapp zwei Wochen nach der Präsidentenwahl hat sich US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy erstmals öffentlich zum Sieg des Rechtspopulisten Donald Trump geäußert. "Es liegen steinige Zeiten vor uns. Wir können nicht so tun, als ob das nicht so wäre", sagte Kennedy am Montagabend im einem Podiumsgespräch mit der einflussreichen US-Historikerin Doris Kearns Goodwin an der Webster University in Wien.

von APA