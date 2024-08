Bontus nach Startsieg Gesamtzweiter im Formula Kite

Mitfavorit Valentin Bontus hat einen hervorragenden Start in die erstmals in Olympische Spiele integrierte Formula-Kite-Segeklasse geschafft. Der Niederösterreicher gewann am Sonntag in der Bucht von Marseille das erste von vier angesetzten Rennen und liegt nach Tag eins auf dem zweiten Gesamtrang (8 Punkte). Besser war bisher nur der Slowene Toni Vodisek (6). Am Montag folgen vier weitere Wettfahrten. Das auch für die 24-jährige Alina Kornelli, die im Frauenbewerb 14. ist.

von APA