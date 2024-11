Anhänger des früheren bolivianischen Präsidenten Evo Morales haben nach Militärangaben etwa 20 Soldaten als Geiseln genommen. Eine Gruppe Bewaffneter sei in eine Kaserne in der Koka-Anbauregion Chapare eingedrungen und habe die Soldaten sowie Waffen und Munition in ihre Gewalt gebracht, so die Armee am Freitag. Schon seit Mitte Oktober blockieren Morales-Anhänger Straßen in verschiedenen Teilen Boliviens und versuchen damit, eine Festnahme des Ex-Präsidenten zu verhindern.

von APA