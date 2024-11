Der irische Popstar Bob Geldof (73) hat kurz vor dem 40. Jahrestag der Erstveröffentlichung des Songs "Do They Know It's Christmas" seine Band-Aid-Kampagne verteidigt. "Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten", sagte er in einem Interview der "Sunday Times". Er fügte hinzu: "Warum sollte Band Aid aufhören, Tausenden Kindern Essen zu geben, die von uns abhängen für eine Mahlzeit?"

von APA