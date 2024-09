Blick auf Wende für Sandra Hüller "nach wie vor westlich"

Der aus Thüringen stammenden Schauspielerin Sandra Hüller fehlt in Debatten über die Wende die Perspektive von Menschen in Ostdeutschland. Der Blick auf die Wende sei "nach wie vor ein westlicher Blick", sagte Hüller im Gespräch der deutschen "Vogue". Es gebe keine Repräsentation der Osterfahrung. "Beziehungsweise merke ich, dass immer wieder verlangt oder vorgeschlagen wird, dass man sich jetzt doch bitte zufriedengeben soll mit dem, was man hat", kritisierte die 46-Jährige.

von APA