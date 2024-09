Blau-Weiß Linz nach 1:0 in Altach Überraschungs-Liga-Leader

Blau-Weiß Linz hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Oberösterreicher setzten sich am Samstag zum Auftakt der 7. Runde in Altach mit 1:0 durch und zogen mit 13 Punkten um einen Zähler an Titelverteidiger Sturm Graz, der am Sonntag den WAC empfängt, vorbei. Der LASK feierte im zweiten Spiel unter Trainer Markus Schopp mit einem 4:2 gegen den GAK den ersten Erfolg. Hartberg blieb mit einem 2:2 in Klagenfurt am Tabellenende.

von APA