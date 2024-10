Bis zu 25 Tote bei Schulbus-Unglück in Thailand befürchtet

Bei einem Schulbus-Unfall in Thailand sind bis zu 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus, in dem sich 44 Schüler und Lehrer auf einer Klassenfahrt befanden, war nach offiziellen Angaben am Dienstag auf einer Autobahn im Norden der Hauptstadt Bangkok in eine Begrenzung gekracht und in Brand geraten. Laut Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit war die Zahl der Todesopfer unklar, 25 Menschen würden vermisst.

von APA