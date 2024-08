Birgit Fenderl verlässt ORF

Laut "Presse"-Angaben, die sich auf das engste Umfeld Fenderls bezieht, sei in der einstigen "Zeit im Bild"-Moderatorin und Autorin "in den vergangenen Jahren zunehmend der Wunsch gewachsen, nicht beim ORF in Pension zu gehen, sondern noch etwas Anderes auszuprobieren und sich neu zu erfinden".