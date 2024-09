Bill Fontana lässt den "Gletschern beim Schmelzen zuhören"

Eine Soundbrücke zwischen Paris, dem Salzkammergut und Wien schlägt Bill Fontana in seiner neuen Klanginstallation. In dieser verschmelzen die Geräusche der stillgelegten Glocken von Notre Dame mit Live-Aufnahmen des tauenden Dachstein-Gletschers. Bis zum 20. Oktober ist das Tonarrangement, in dem sich der US-Künstler den Themen Klimawandel und der Fragilität von Kultur widmet, in der "TONSPUR_passage" zwischen Haupthof und Hof 7 des Wiener Museumsquartiers zu hören.

von APA