Biereth-Wechsel von Arsenal zu Sturm Graz fixiert

Fußball-Meister Sturm Graz hat die angestrebte Fix-Verpflichtung des Stürmers Mika Biereth von Arsenal unter Dach und Fach gebracht. Der 21-jährige Däne unterschrieb in Graz, wo er in einem Leih-Halbjahr in 22 Spielen neun Tore verbucht hat, einen Vierjahresvertrag. Zu den Modalitäten machten Sturm und Arsenal keine Angaben. Zuletzt wurden 4,7 Mio. Euro als Ablöse kolportiert. Das wäre clubinterner Rekord für Neuzugänge.

von APA