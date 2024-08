Biden will beim Parteitag der Demokraten sprechen

US-Präsident Joe Biden will zu Beginn des Parteitags der Demokraten in Chicago im Bundesstaat Illinois eine Rede halten. Der 81-Jährige soll direkt am Montagabend (Ortszeit) sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

von APA