Bibiza führt Nominiertenfeld für 25. Amadeus Awards an

Ein Jubiläum steht bei den Amadeus Austrian Music Awards heuer an, werden die Musikpreise doch zum 25. Mal vergeben. An der Spitze des heute veröffentlichten Nominiertenfelds steht der Wiener Musiker Bibiza mit vier Gewinnchancen, darunter für das Album des Jahres ("Bis einer weint"). Auf jeweils drei Nennungen brachten es Rian, Wanda und Folkshilfe. Verliehen werden die Preise am 7. März in der Wiener Marx Halle, ORF 1 sendet die Show ab 21.30 Uhr.

von APA