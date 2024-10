Bewohner Südbeiruts sollen laut Israel Gegend verlassen

Das israelische Militär hat die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut in der Nacht auf Samstag aufgerufen, diese sofort zu verlassen. Unterdessen stellten die Vereinigten Staaten fast 157 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für die vom Konflikt betroffene Bevölkerung im Libanon bereit. Das teilte das US-Außenministerium in einer Erklärung mit.

von APA