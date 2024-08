Bewaffnete in Pakistan stoppen Autos und töten 23 Insassen

In Pakistan haben Separatisten aus der Provinz Balochistan mindestens 23 Menschen getötet und zehn Fahrzeuge in Brand gesetzt. Bewaffnete hätten am Sonntagabend eine Autobahn blockiert und Reisende aus Fahrzeugen geholt, teilte Polizeichef Ayub Achakzai am Montag mit. Sie hätten deren Ausweise begutachtet und sie dann erschossen. Die Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) erklärte, ihre Kämpfer hätten es auf Armeeangehörige abgesehen, die in Zivil reisten.

von APA