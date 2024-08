Bestwert für Wiener Westbahnhof im "VCÖ-Bahnhofstest"

Der Wiener Westbahnhof wurde bei den großen Bahnhöfen der Landeshauptstädte am besten bewertet. Besonders gelobt wurde die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Helligkeit des Gebäudes. Verbesserungspotenzial sahen Fahrgäste bei der Sauberkeit und den WC- und Sanitäranlagen. Auf den zweiten Platz kamen ex aequo der Salzburger Hauptbahnhof und der Wiener Hauptbahnhof. Wie schon in den Vorjahren landete der Bregenzer Hauptbahnhof am Ende des Rankings, hieß es.

In der Kategorie der großen Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte gewann der Bahnhof Lienz in Osttirol, gefolgt von den Bahnhöfen Tulln in Niederösterreich und Weiz in der Steiermark. Der Bahnhof Lienz punktete besonders bei der Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad sowie bei der Sauberkeit und Barrierefreiheit.

Bei den kleineren Bahnhöfen wurde der Bahnhof Frohnleiten in der Steiermark am besten bewertet, gefolgt von den Bahnhöfen Feldbach (ebenfalls Steiermark) und St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich.

Der "schönste Bahnhof" Österreichs bleibt aus Sicht der Fahrgäste der Wiener Hauptbahnhof, während der zweite Platz vom Salzburger Hauptbahnhof belegt wurde. Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte wurde Feldkirch (Vorarlberg) als schönster Bahnhof bewertet, vor Lienz (Tirol) und Attnang-Puchheim (Oberösterreich).