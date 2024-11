Der italienische Medienkonzern MFE-MediaForEurope im Besitz der Familie des verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi segelt auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen 2024 verzeichnete das Mailänder Unternehmen, das auch 30 Prozent am bayerischen Unternehmen ProSiebenSat.1 hält, einen Nettogewinn von 88,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Plus von 38,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

von APA