Berichte über Sturm auf Wuhledar in der Ostukraine

Russische Truppen haben staatlichen Medien und Bloggern zufolge mit der Einnahme des ostukrainischen Orts Wuhledar begonnen. "Russische Einheiten sind in Wuhledar einmarschiert - der Sturm auf die Stadt hat begonnen", schrieb etwa der in der Ukraine geborene, pro-russische Militärblogger Juri Podoljaka am Dienstag. Staatliche russische Medien meldeten, dass die in der Region Donezk gelegene Stadt in die Zange genommen worden sei; im Osten der Siedlung seien Kämpfe im Gange.

von APA