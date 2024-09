Bericht: Anti-Terror-Razzien am Mittwoch in ganz Österreich

Am Mittwoch wurden einem Medienbericht zufolge in ganz Österreich Anti-Terror-Razzien gegen etwa 20 Verdächtige durchgeführt. Kobra-Beamte durchsuchten am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA zahlreiche Wohnungen von Terrorverdächtigen im ganzen Land, wie die "Kronenzeitung" am Mittwochabend berichtete. Parallel dazu soll es auch Razzien in Österreichs Gefängnissen gegeben haben.

von APA