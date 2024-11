Nach einem historischen Aufstieg an der Ostflanke eines 7.000er-Berges in Nepal ist der erfahrene slowakische Bergsteiger Ondrej Huserka beim Abstieg tödlich verunglückt. Der 34-Jährige, der bereits Gipfel in den Alpen, im Himalaya und im Pamir-Gebirge erklommen hatte, sei auf dem 7.234 Meter hohen Langtang Lirung in eine Spalte gestürzt, teilte der slowakische Bergsteigerverband am Sonntag mit.

von APA