Die Zeiten, als die Konditionen zwischen Molkereien und Handelspartnern einmal im Jahr ausgehandelt wurden, sind vorbei. Die Verhandlungen der größten heimischen Molkerei, Berglandmilch mit Sitz in Wels, mit den Supermarktketten befinden sich derzeit "in unterschiedlichen Phasen und sind durchaus herausfordernd", hieß es am Montag auf APA-Anfrage. Man sei laufend in Gesprächen, abhängig von Kontraktzeiträumen und den unterschiedlichen Produktkategorien.

von APA