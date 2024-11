Die Zahl der tödlichen Forstunfälle hat in Österreich erneut einen Höchststand erreicht. Noch vor Ablauf des Jahres verloren 38 Personen bei Waldarbeiten ihr Leben, das berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch in einer Aussendung. Die Zahl könnte bis Jahresende noch steigen. Im Vergleich dazu starben im gesamten Vorjahr 36 Menschen. Das KFV fordert deshalb besonders für Privatpersonen eine bessere Aufklärung über die Risiken.

von APA