Benno Fürmann erlebt beim Älterwerden "Lektionen in Demut"

Das Älterwerden ist für Schauspieler Benno Fürmann (52) "nichts für Feiglinge". "Ist ein abgeschmackter Satz, ist aber so", sagte Fürmann im Podcast "Hörbar Rust". Eine Glatze zu bekommen etwa, "hat mir nicht im klassischen Sinne Spaß gemacht". In der ersten Staffel der Serie "Babylon Berlin" habe er noch volles Haar gehabt, "in der letzten gar keins mehr. Also: Altern vor der Kamera." Es sei für ihn "eine Herausforderung, das anzunehmen, und zu sagen, ist aber jetzt so".

von APA