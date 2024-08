Beisetzung von Richard Lugner und Gedenken am 31. August

"In tiefster Trauer vereint, gedenkt die Familie Lugner in diesen schweren Zeiten. Der Zusammenhalt gibt uns Kraft, während wir uns von einem der größten Österreicher verabschieden", wurden Geschlossenheit betont und gegenüber der APA Medienberichte über Erbschaftsstreitigkeiten zurückgewiesen.

Nach der Verabschiedung und öffentlichen Aufbahrung im Stephansdom in der Innenstadt werde der Sarg mit dem Verstorbenen in einem Fahrzeug um die Ringstraße geführt. Der weitere Weg führt zum Einkaufszentrum Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, dann endet der öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten vor dem Begräbnis in der Kirche Kaasgraben in Wien-Döbling. "Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt", wird auf der Parte betont.