Bedenklicher Todesfall in Wien-Favoriten war ein Streit

Die tödliche Kopfverletzung eines 24-Jährigen, der bereits am Sonntag gegen Mitternacht von seinem gleichaltrigen Lebensgefährten in Wien-Favoriten im Bett gefunden wurde, hat von einem Streit hergerührt. Demnach hatte ein ebenfalls 24-jähriger Bekannter dem jungen Mann im Zuge der gewaltsamen Auseinandersetzung unter anderem eine Flasche auf den Kopf geschlagen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die daraus resultierende Verletzung war demnach tödlich.

von APA