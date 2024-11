Mit Dienststellen- und Betriebsversammlungen verleihen die Beschäftigen im Öffentlichen Dienst derzeit ihren Forderungen in den Gehaltsverhandlungen Nachdruck. Als eine der ersten Gruppen trafen sich am Dienstag rund 1.000 Wiener Pflichtschullehrerinnen und -lehrer zu einer sogenannten zentralen Dienststellenversammlung. Unmut gab es dabei vor allem über die lange hinausgezögerte Aufnahme von Gehaltsverhandlungen durch die Regierung. Die Gespräche starteten erst am Montag.

von APA