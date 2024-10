BBC entschuldigte sich für Panne beim Wetterbericht

404 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von mehr als 20.000 Stundenkilometern: Der britische Sender BBC hat sich für eine Panne im Wetterbericht entschuldigt, wonach Großbritannien am Donnerstag Temperaturen und Stürme von gigantischen Ausmaßen bevorgestanden hätten. "Keine Sorge, Leute! Hurrikan 'Milton' hat es noch nicht bis zu uns in Großbritannien geschafft", versicherte der BBC-Meteorologe Matt Taylor im Onlinedienst X unter Bezug auf den Tropensturm in den USA.

von APA