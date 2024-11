Bayern München hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und den fünften Pflichtspiel-Sieg ohne Gegentor hintereinander geholt. Die Bayern gewannen am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli mit 1:0 (1:0) und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus. Bayer Leverkusen kam beim sieglosen Schlusslicht Bochum nur zu einem 1:1 (1:0). Borussia Dortmund konnte mit Marcel Sabitzer die Auswärtsmisere nicht beenden und verlor in Mainz 1:3 (1:2).

von APA