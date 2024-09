Bargeld auch bei heimischen Unternehmen hoch im Kurs

Nicht nur bei Privaten, auch bei Unternehmen ist Bargeld in Österreich sehr beliebt - vor allem bei kleinen und mittelständischen Firmen (KMU). Laut einer Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) akzeptieren 92 Prozent aller befragten Unternehmen in Österreich Bargeld als Zahlungsmittel. Im gesamten Euroraum liegt die Akzeptanzrate etwas niedriger bei 88 Prozent, schreibt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Montag.

von APA