Der FC Barcelona hat Real Madrid im spanischen Fußball-Klassiker mit einer gnadenlosen Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit abgeschossen. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick siegten am Samstag im "El Clasico" auswärts bei den "Königlichen" auch dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski überraschend klar mit 4:0 (0:0) und festigten damit die Tabellenführung in La Liga. Barca führt nach elf Runden nun sechs Punkte vor dem Erzrivalen aus der Hauptstadt.

von APA