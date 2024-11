Eigentlich wollte Barbra Streisand ihr Leben nicht aufschreiben. Aber dann wollte sie doch das letzte Wort haben. "Wenn man in 20 oder 50 Jahren - wenn es dann überhaupt noch eine Welt gibt - über mich lesen will, dann sind dies meine Worte", sagte die Diva der "New York Times". "Dann sind dies meine Gedanken." Diese sind im Original bereits voriges Jahr erschienen, nun wird am Mittwoch die deutschsprachige Version im Wiener Luftschacht-Verlag veröffentlicht.

von APA