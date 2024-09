Bahnstreik in Italien, hunderte Züge gecancelt

Wegen eines Bahnstreiks sind in Italien am Sonntag hunderte Züge gecancelt worden. Der Streik von 3.00 Uhr am Sonntag bis 2.00 Uhr am Montag betrifft das Personal der italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato), sowie der lombardischen Regionalgesellschaft Trenord. Der Streik führte zu Zugausfällen auf den regionalen Linien, sowie bei Hochgeschwindigkeitszügen, teilte die Staatsbahnen mit.

von APA