Der Bahnhof Tullnerfeld in Niederösterreich ist nach massiven Unwetterschäden durch Hochwasser von Mitte September auf dem Weg zurück zu reduziertem Betrieb. Es gehe "Schritt für Schritt" voran, berichteten die ÖBB am Donnerstag. Dank einer Ersatzstromversorgung seien die Bahnhofstechnik und Kundeninformation wieder in Verwendung genommen worden. Beleuchtung, Monitore, Lautsprecher und Netzwerk würden erneuert und sollen "in wenigen Tagen wieder einsatzfähig" sein.

von APA