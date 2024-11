Die Entscheidung in der MotoGP-WM fällt im letzten Rennen der Saison. Weltmeister Francesco Bagnaia reduzierte seinen Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin im Sprint-Rennen des Finales von Barcelona auf 19 Zähler. Der Italiener raste am Samstag souverän auf Platz eins und profitierte noch von einem Überholmanöver von seinem Ducati-Teamkollegen Enea Bastianini, der den bei Pramac ebenfalls auf einer Ducati sitzenden Martin in der Schlussrunde auf den dritten Rang verdrängte.

von APA