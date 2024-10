KTM-Hoffnung Pedro Acosta ist am Sonntag beim spannenden MotoGP-Lauf auf nasser Strecke in Thailand an die dritte Stelle gefahren. Der Spanier musste sich in Buri Ram nur dem Italiener Francesco Bagnaia und dem in der Motorrad-WM nach wie vor führenden Spanier Jorge Martin, beide auf Ducati, geschlagen geben. "Vielen Dank an das Team für einen hervorragenden Job, auch an alle Leute in Mattighofen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg", sagte Acosta.

von APA