Bagnaia führt in Assen in MotoGP Fünffachsieg für Ducati an

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat zum dritten Mal in Serie den Grand Prix der Niederlande in Assen gewonnen. Der 27-jährige Italiener führte am Sonntag einen Fünffachsieg für Ducati an und gewann souverän vor Jorge Martin. Mit seinem fünften Saisonerfolg rückte Bagnaia bis auf zehn Punkte an den den spanischen WM-Führenden heran. Dritter wurde Enea Bastianini. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder an der siebenten Stelle.

von APA