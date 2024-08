Babler will Agrarförderungen "an Arbeitsleistung anpassen"

"Die ÖVP will nur die Superreichen schützen", so Babler. Er fordert, dass die Auszahlungen von Subventionen pro Wirtschaftsjahr vorab fixiert werden.

Zum Thema Millionärssteuer betonte der SPÖ-Vorsitzende, "dass an dem ÖVP-Märchen, dass davon besonders Landwirtinnen und Landwirte betroffen seien, nichts dran ist". Babler rechnete sein Modell vor: "Die ersten 150 Hektar fallen nicht in die Bewertung des Vermögens und danach gilt der Freibetrag von einer Million Euro - und hier gilt der Ertragswert, also der Betrag, den der Betrieb an Gewinn pro Jahr abwirft."